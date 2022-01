Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain club de Kurzawa pourrait bien être…

Publié le 10 janvier 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Poussé vers la sortie par le PSG alors qu’il n’entre pas du tout dans les plans de Mauricio Pochettino, Layvin Kurzawa est annoncé avec insistance dans le collimateur de l’Inter Milan qui fait office de prétendant crédible dans ce dossier.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, Layvin Kurzawa (29 ans) ne devrait pas pour autant s’éterniser au Parc des Princes. Le latéral gauche français n’a disputé que 9 petites minutes de jeu en août dernier lors du Trophée des Champions, et il fait partie des éléments poussés vers la sortie cet hiver par Leonardo pour alléger la masse salariale et récupérer des liquidités. Kurzawa semble d’ailleurs disposer d’un point de chute idéal après le PSG…

L’Inter ne lâche rien pour Kurzawa

Depuis quelques jours, un vif intérêt de l’Inter Milan est évoqué pour Layvin Kurzawa, et TMW en a remis une couche dimanche sur ce dossier en indiquant qu’en plus de Lucas Digne et Ramy Bensebaini, le latéral gauche français du PSG figure parmi les options privilégiées au sein du club nerazzurro au poste de latéral gauche pour cette période de mercato hivernal. Reste à savoir si Leonardo parviendra à trouver un accord avec l’Inter…