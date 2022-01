Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz reçoit une grande nouvelle pour l'arrivée de Mateta !

Publié le 11 janvier 2022 à 15h10 par A.M.

Comme révélé par Le 10 Sport, Crystal Palace attend d'avoir déniché un nouvel attaquant pour lâcher Jean-Philippe Mateta. Le club anglais s'intéresserait ainsi à Eddie Nketiah dont le contrat s'achève en juin prochain à Arsenal.

Bien décidée à se renforcer cet hiver afin de compenser les nombreux départs à la CAN, l'ASSE ne chôme pas depuis l'ouverture du mercato. Bakary Sako, Paul Bernardoni et Sada Thioub sont ainsi arrivés pour renforcer le groupe de Pascal Dupraz qui doit lutter pour son maintien en Ligue 1. Mais ce n'est pas tout puisque les Verts cherchent également un avant-centre et la priorité se nomme Jean-Philippe Mateta. Un dossier qui s'est compliqué ces derniers jours compte tenu des performances de l'ancien Lyonnais, prêté à Crystal Palace par Mayence.

Crystal Palace a identifié le successeur de Mateta