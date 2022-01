Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C'est encore loin d'être fait pour ce départ au PSG !

Publié le 11 janvier 2022 à 22h45 par P.L.

Relégué à un rôle de troisième gardien cette saison, Sergio Rico pourrait rebondir en Espagne, le RCD Majorque étant intéressé par le portier de 28 ans. Cependant, l'affaire pourrait rapidement se compliquer pour le club espagnol.

Suite à l’arrivée de Gianluigi Donnarumma au PSG l’été dernier, Sergio Rico a été relégué à un rôle de troisième gardien. Par conséquent, son temps de jeu s’est retrouvé drastiquement restreint, lui qui n’avait disputé que 13 matchs toutes compétitions la saison dernière. Le gardien de but espagnol pourrait donc être amené à quitter le PSG lors de ce mercato hivernal. L’ancien du FC Séville était dernièrement lié à l’ASSE et Clermont. Mais comme Foot Mercato l’a révélé, les deux transferts ont échoué. Cependant, Sergio Rico pourrait rebondir en Espagne, plus précisément au RCD Majorque comme Le Parisien et le journaliste Matteo Moretto l’annonçaient. Cependant, l’affaire pourrait s’avérer compliquée.

Majorque en difficulté avec Rico à cause de raisons économiques