Mercato - PSG : Les coulisses du départ avorté de cet indésirable de Pochettino !

Publié le 4 janvier 2022 à 20h45 par Th.B.

Alors que le PSG aurait pu envoyer en prêt Sergio Rico à l’ASSE, le club de la capitale ne se serait montré prêt à céder le gardien espagnol que via un transfert sec. De quoi permettre aux Verts de boucler le prêt de Paul Bernardoni avec Angers.

Avec notamment Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, le PSG dispose de deux gardiens de classe mondiale au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino. Mais en parallèle, le club de la capitale voit toujours Sergio Rico faire partie de ses rangs et ce, jusqu’à l’été 2024, soit le moment de l’expiration de son contrat au PSG. En marge du mercato hivernal et dans la lignée du départ en prêt de Rafinha, Leonardo et la direction sportive du PSG aimeraient définitivement se séparer de Rico par le biais d’un transfert sec. Ce qui expliquerait son départ avorté à l’ASSE alors que le club stéphanois se serait montré ouvert à l’idée de le recruter.

Le PSG ne voulait qu’un transfert pour Rico avec l’ASSE…