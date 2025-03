Désiré Doué : Deschamps lui met déjà un coup de pression !

Alexis Brunet

Fort de ses récentes bonnes prestations avec le PSG, Désiré Doué a eu le bonheur de voir Didier Deschamps faire appel à lui pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. Même si le joueur du PSG va découvrir pour la première fois les Bleus, le sélectionneur attend de lui beaucoup de sérieux et qu’il ne vienne pas pour faire de la figuration.

La semaine prochaine sera réservée aux sélections nationales. Pas de Ligue 1 au programme, mais l’équipe de France sera de sortie, puisqu’elle disputera les quarts de finale de la Ligue des nations, face à la Croatie, les 20 et 23 mars prochains. Didier Deschamps a d’ailleurs annoncé sa liste ce jeudi après-midi et dedans figurait notamment un nouveau nom, celui du joueur du PSG, Désiré Doué.

Deschamps ne compte pas sur Doué pour faire de la figuration

Désiré Doué a donc été appelé pour la première fois en équipe de France où il retrouvera ses coéquipiers du PSG : Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé (Randal Kolo Muani également, prêté par Paris à la Juventus). En conférence de presse, Didier Deschamps a expliqué attendre que le milieu offensif montre la même détermination qu’en club et qu’il ne fasse pas de la figuration, malgré que cela soit sa première fois à Clairefontaine. « De par la situation de Marcus (touché à un genou), même si j’espère que tout se passera bien, l’objectif c’est de tout faire pour se qualifier pour le Final Four. Si je prends Désiré, ce n’est pas pour lui dire bonjour. C’est une étape supplémentaire. Comme les 23 autres joueurs, j’ose espérer qu’il aura envie de jouer, on verra comment ça se passe. Je le considère comme les autres joueurs, comme ayant lui aussi la possibilité d’être en action. »

Doué impressionne au PSG

Désiré Doué est arrivé l’été dernier au PSG et il a eu un peu de mal à lancer son aventure parisienne. Le milieu offensif a mis un peu de temps à s’acclimater à son environnement, mais il semble maintenant définitivement lancé. Luis Enrique n’hésite pas à faire souvent appel à lui, comme lors du huitième de finale retour de Ligue des champions face à Liverpool. Le joueur de 19 ans avait fait une très belle entrée, se montrant dangereux et provoquant sans cesse. C’est d’ailleurs lui qui a inscrit le dernier tir au but qui a offert la qualification à Paris pour les quarts de finale.