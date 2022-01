Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau rebondissement pour l'avenir de Boubacar Kamara !

Publié le 11 janvier 2022 à 18h45 par B.L.

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara ne serait pas parti pour prolonger avec l'OM. Alors que l'AS Roma aurait dernièrement pensé à recruter le Français, le club italien devrait finalement se tourner vers une autre piste.

Le feuilleton Boubacar Kamara se poursuit à Marseille. Le milieu de terrain ne possède plus que six mois de contrat avec l'OM et peut désormais négocier avec les équipes de son choix dans le cadre d'un transfert libre l'été prochain. Toutefois, afin d'éviter un départ à 0€ de Boucacar Kamara, Pablo Longoria songerait à se séparer du Français dès cet hiver. Tandis que l'AS Roma semblait être intéressée par le Français, José Mourinho devrait finalement jeter son dévolu sur Sergio Oliveira.

L'AS Roma est sur le point de boucler le transfert de Sergio Oliveira

Selon les informations de l'insider portugais Pedro Almeida, le transfert de Sergio Oliveira à l'AS Roma serait en bonne voie. Le club de la Louve chercherait désormais à s'entendre avec le FC Porto sur le montant du prêt payant de 6 mois du milieu de terrain. Une option d'achat de 15M€ et divers bonus devraient être inclus dans l'opération. Boubacar Kamara s'éloignerait donc de l'AS Roma...