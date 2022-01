Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un cador anglais annonce la couleur pour Kamara !

Publié le 10 janvier 2022 à 21h10 par Th.B.

Alors que le contrat de Boubacar Kamara expirera en juin prochain à l’OM, Manchester United aurait la ferme volonté de gratuitement s’attacher ses services au cours du mercato estival à venir.

L’OM pourrait être contraint de témoigner du départ libre de tout contrat de Boubacar Kamara à l’issue de la saison, comme Florian Thauvin avant lui lors de l’exercice précédent. En effet, les semaines passent et le président Pablo Longoria ne semblerait pas se rapprocher d’un accord avec le clan Kamara au sujet d’une éventuelle prolongation. Pire, en coulisse, les clubs intéressés se multiplieraient bien que la Roma de José Mourinho semblerait avoir pris la décision de privilégier le dossier Sergio Oliveira. Néanmoins, la cote de Kamara serait toujours importante en Angleterre où The Sun a affirmé que le minot marseillais de l’OM réclamerait un salaire de 720 000€ par mois. Manchester United garderait un oeil avisé sur la situation de Kamara.

Manchester United superviserait Kamara pour l’été prochain !