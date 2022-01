Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : ASSE, Bordeaux… Alvaro Gonzalez a tranché pour son avenir !

Publié le 10 janvier 2022 à 18h10 par B.C.

Alors qu’il dispose de plusieurs pistes en cas de départ de l’OM cet hiver, Alvaro Gonzalez afficherait une préférence assez nette pour son avenir.

Avec seulement 10 apparitions depuis le début de la saison, Alvaro Gonzalez ne rentre pas vraiment dans les plans de Jorge Sampaoli. Une situation qui pourrait provoquer le départ du défenseur espagnol cet hiver, d’autant que ce dernier dispose de plusieurs pistes. L’AS Saint-Etienne, Bordeaux ou encore Strasbourg ont notamment été cités parmi les prétendants, tout comme le FC Valence. Le club espagnol est à la recherche d’un nouveau défenseur et aurait coché le nom du joueur de l’OM, un intérêt réciproque.

Pas intéressé par un départ en Ligue 1, Alvaro serait séduit par Valence