Mercato - PSG : Gros coup de froid jeté sur un coup à 0€ de Leonardo !

Publié le 10 janvier 2022 à 20h15 par Th.B.

Bien que le PSG soit enclin à l’idée d’offrir un joli salaire annuel de 7M€ à Antonio Rüdiger, le défenseur de Chelsea n’hésiterait seulement entre le club londonien et le Real Madrid.

Dans le cadre du prochain mercato estival, Leonardo pourrait considérablement se pencher sur le marché des agents libres comme il l’a fait à la dernière intersaison. En effet, avec pas moins de quatre recrues à 0€ l’été dernier, le directeur sportif du PSG garderait un oeil avisé sur plusieurs joueurs qui pourraient à la fin de la saison disposer du même statut à l’instar de Paul Pogba, Ousmane Dembélé ou encore Antonio Rüdiger. Et en ce qui concerne le défenseur central de Chelsea et protégé de Thomas Tuchel, le PSG partirait avec un certain handicap dans la course à la signature de l’international allemand de 28 ans.

Rüdiger ne songerait qu’à Londres ou Madrid !