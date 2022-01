Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un clash avec Sampaoli à l'origine d'un départ cet hiver ?

Publié le 13 janvier 2022 à 4h00 par A.M.

Alors qu'Alvaro Gonzalez est poussé au départ par l'OM, un clash avec Jorge Sampaoli aurait tout déclenché.

Cet hiver, l'Olympique de Marseille est bien décidé à vendre afin de renflouer ses caisses et alléger sa masse salariale. Dans cette optique, après avoir prêté Jordan Amavi à l'OGC Nice, le club phocéen cherche à se séparer d'Alvaro Gonzalez convoité par de nombreux clubs dont l'ASSE, Strasbourg, Bordeaux ou encore Valence. Très à l'aise à l'OM, le défenseur espagnol est pourtant ouvert à un départ. Et pour cause, selon le journaliste de RMC , Florent Germain, qui s'est exprimé au micro de BFM , Alvaro Gonzalez aurait eu un clash avec Jorge Sampaoli.

Sampaoli responsable du départ d'Alvaro ?