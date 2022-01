Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quatre ventes sont encore possibles pour Longoria…

Publié le 13 janvier 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

En quête de liquidités, l’OM devrait être amené à vendre avant la fin du mercato hivernal, et quatre joueurs semblent encore candidat au départ au sein de l’effectif du président Pablo Longoria.

Après avoir cédé Jordan Amavi en prêt avec option d’achat du côté de l’OGC Nice la semaine passée, l’OM pourrait continuer sur sa lancé dans les prochains jours ! Même si le club phocéen a bouclé l’arrivée de Cédric Bakambu, l’heure est toujours au dégraissage pour le président Pablo Longoria, d’autant que certains joueurs de l’OM conservent une grosse cote sur le marché des transferts…

Alvaro, Milik, Kamara et Dieng sur le départ ?

L’Equipe a fait le point à ce sujet dans ses colonnes mercredi, et indique que plusieurs joueurs seraient susceptibles de quitter l’OM avant la fin du mercato hivernal, à commencer par Alvaro Gonzalez. Poussé vers la sortie par sa direction qui souhaiterait le prêt avec option d’achat, le défenseur central espagnol intéresse le FC Valence, mais également Strasbourg et l’ASSE. De son côté, Bamba Dieng est ciblé par Newcastle qui semble d’ailleurs disposé à signer un gros chèque à l’OM pour l’enrôler cet hiver. Et enfin, Boubacar Kamara qui arrivera en fin de contrat l’été prochain ainsi qu’Arkadiusz Milik, courtisé par la Juventus, pourraient potentiellement quitter l’OM cet hiver en janvier.