Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est déjà fixé pour cette nouvelle cible à 0€ !

Publié le 12 janvier 2022 à 19h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Valence, Daniel Wass susciterait l'intérêt de l'OM. Malgré une offre d'environ 1M€ de l'Atlético, le club Che fermerait la porte à un départ en janvier pour l'ancien pensionnaire d'Evian.

Pour renforcer l'effectif de l'OM en 2022, Pablo Longoria aurait décidé de relancer un vieux dossier. Alors qu'il aurait essayé de recruter Daniel Wass l'été dernier, le président de l'OM souhaiterait retenter le coup selon les dernières informations de La Marseillaise . Toutefois, Pablo Longoria pourrait voir l'Atlético le devancer sur ce dossier. En effet, comme indiqué par AS ce mercredi, Diego Simeone aurait trouvé un accord contractuel avec Daniel Wass et aurait proposé une somme proche d'1M€ à Valence pour le récupérer avant la fin du mois de janvier.

Valence bloque le départ de Daniel Wass en janvier