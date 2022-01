Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prépare un mercato au rabais !

Publié le 13 janvier 2022 à 3h30 par A.M.

Bien que la priorité de l'OM soit de vendre, Pablo Longoria scrute tout de même le marché en quête d'opportunités. Dans cette optique, Cédric Bakambu et Sead Kolasinac devraient débarquer.

Cet hiver, l'OM n'a jamais caché que sa priorité était de vendre. Dans cette optique, Jordan Amavi a été prêté à l'OGC Nice avec option d'achat, tandis que d'autres joueurs pourraient suivre à l'image d'Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car ou encore Boubacar Kamara. Malgré tout, Pablo Longoria reste à l'affût d'opportunités de marché pour renforcer l'effectif marseillais comme le réclame Jorge Sampaoli.

Deux arrivées à 0€ se précisent

Compte tenu des finances du club phocéen, Pablo Longoria sera en quête de renforts à moindre coût. Un profil auquel répondent parfaitement Cédric Bakambu et Sead Kolasinac qui pourraient tous les deux débarquer cet hiver. L'attaquant congolais est libre et semble proche de s'engager à l'OM tandis que le polyvalent défenseur d'Arsenal voit son contrat s'achever en juin prochain et Pablo Longoria cherche une solution pour l'attirer en janvier.