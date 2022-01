Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers un gros coup de tonnerre pour l'avenir d'Alvaro Gonzalez ?

Publié le 13 janvier 2022 à 10h10 par D.M.

Annoncé sur le départ, Alvaro Gonzalez ne voudrait pas rejoindre un autre club de Ligue 1. Le défenseur pourrait prendre la direction du FC Valence, mais un agent espagnol n'est montré dubitatif.

Pilier de la formation marseillaise, Alvaro Gonzalez entretient des relations fraîches avec Jorge Sampaoli. Et pour cause, après avoir prolongé son contrat en mai dernier, le défenseur espagnol espérait conserver sa place de titulaire à l’OM. Mais depuis le début de la saison, le joueur a vu son temps de jeu se réduire considérablement. Alvaro Gonzalez a perdu de l’influence, à tel point que le club marseillais envisage de le vendre cet hiver afin de renflouer ses caisses. L’ASSE et les Girondins de Bordeaux auraient coché son nom, mais l’ancien de Villarreal ne voudrait pas rejoindre une autre équipe de Ligue 1.

« D'après ce que j'entends, j'ai quand même des doutes sur leur volonté de le prendre cet hiver »