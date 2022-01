Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça s’emballe en coulisse pour un gros dossier hivernal de Leonardo !

Publié le 12 janvier 2022 à 17h45 par Th.B.

Alors que Majorque aurait déjà entamé les discussions avec Leonardo et la direction du PSG pour un prêt de Sergio Rico, le portier espagnol aurait tapé dans l’oeil de deux équipes anglaises.

Déjà dans l’ombre de Keylor Navas la saison passée, Sergio Rico a vu son rôle être encore plus diminué au PSG en raison de l’arrivée en grande pompe de Gianluigi Donnarumma à la dernière intersaison. Depuis, le champion d’Europe avec la Squadra Azzura se partage le temps de jeu dans les buts du PSG et le poste de gardien titulaire du Paris Saint-Germain. Alors qu’il était annoncé du côté de l’ASSE ou de Clermont Foot en prêt, Foot Mercato a affirmé qu’il ne rejoindra aucune des deux formations françaises cet hiver. Néanmoins, Le Parisien a assuré mardi que Majorque aurait des vues sur Sergio Rico et aurait d’ailleurs initié les premières discussions avec les dirigeants du PSG.

En plus de Majorque, deux formations anglaises se pencheraient sur le dossier Rico !