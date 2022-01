Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Zidane... La révolution prend forme à Paris !

Publié le 12 janvier 2022 à 16h30 par Arthur Montagne

Alors que la situation de Mauricio Pochettino continue de faire parler, le technicien argentin resterait en contact avec Manchester United en vue de la saison prochaine. Par conséquent, le PSG prépare sa succession et Zinedine Zidane est toujours la priorité du Qatar.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'avenir de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG n'est plus un sujet tabou. Et pour cause, la direction parisienne n'est pas pleinement convaincue par la travail du natif de Murphy qui peine à poser sa patte sur l'effectif parisien. Le manque de cohérence tactique ainsi que le projet difficilement lisible de Mauricio Pochettino, un an après son arrivée, font grandement parler et jette le froid sur son avenir. Mais surtout, le comportement de l'Argentin face aux rumeurs de départ aurait agacé en plus haut lieu à Doha. Il faut dire qu'en fin de saison dernière, moins de six mois après son arrivée, Mauricio Pochettino aurait fait le forcing pour retourner à Tottenham, et n'aurait pas été insensible aux avances du Real Madrid qui cherchait le successeur à Zinedine Zidane avant de miser sur Carlo Ancelotti. Mais c'est surtout durant l'autonome que l'avenir du technicien argentin a fait parler puisque Manchester United a fait le forcing pour en faire le remplaçant d'Ole Gunnar Solskjær. Et ce dossier est encore loin d'être terminé.

Pochettino prépare son départ, Zidane le favori pour le remplacer