Mercato - PSG : La tendance se confirme pour Zidane !

Publié le 12 janvier 2022 à 10h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Mauricio Pochettino reste incertain sur le banc du PSG, Zinedine Zidane est bien la priorité du club parisien pour le remplacer.

L'avenir de Mauricio Pochettino ne semble pas s'inscrire sur le long terme au PSG. Et pour cause, le technicien argentin peine à convaincre par son manque de cohérence tactique, ainsi que par les multiples rumeurs de départ. L'été dernier, Mauricio Pochettino a été cité du côté du Real Madrid et de Tottenham, tandis que récemment, c'est Manchester United qui a tenté d'attirer le natif de Murphy. Par conséquent, le PSG travaille sur la succession de l'Argentin.

Zidane est bien la priorité du PSG