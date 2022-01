Mercato - Officiel : Après Coutinho, Barcelone annonce un nouveau départ !

Foot - Mercato - Barcelone

Alors qu'il vient de boucler la signature de Ferran Torres, le FC Barcelone a officialisé le retour de Yusuf Demir au Rapid Vienne. Après Philippe Coutinho, Xavi annonce un deuxième départ cet hiver.

Lors du dernier mercato estival, le FC Barcelone s'est attaché les services de Yusuf Demir sous la forme d'un prêt. Toutefois, avec la signature de Ferran Torres cet hiver, Xavi a décidé de renvoyer le crack de 18 ans en Autriche prématurément. En effet, le Barça a officialisé ce jeudi matin le retour de Yusuf Demir au Rapid Vienne. Après avoir cédé Philippe Coutinho à Aston Villa, Xavi acte donc un deuxième départ.

FC Barcelona and @skrapid have reached an agreement to end the loan of Yusuf Demir, who will be returning to the Austrian club. pic.twitter.com/je9eJBAPS9