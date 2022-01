Foot - Mercato

Mercato - Officiel : Steven Gerrard boucle l'arrivée de Lucas Digne !

Publié le 13 janvier 2022 à 10h28 par B.C. mis à jour le 13 janvier 2022 à 10h29

Annoncé sur le départ, Lucas Digne s’est officiellement engagé en faveur d’Aston Villa ce jeudi.

Après Lille, le PSG, l’AS Rome, le FC Barcelone et Everton, Lucas Digne s’apprête à découvrir un nouveau club du haut de ses 28 ans. Aston Villa a en effet officialisé ce jeudi l’arrivée de l’international français dans ses rangs. Le transfert du latéral gauche avoisinerait 30M€, de quoi ravir Steven Gerrard, qui a déjà mis la main sur Philippe Coutinho il y a quelques jours : « Lorsque Lucas est devenu disponible, nous avons sauté sur l'occasion de l'amener au club. Signer un joueur de son pedigree et de sa qualité durant le mercato de janvier est un grand ajout pour notre équipe, et son arrivée m'excite ainsi que tous ceux associés à Aston Villa. »