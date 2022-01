Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une très belle opération à 35M€ à prévoir pour Laporta ?

Publié le 13 janvier 2022 à 4h45 par T.M.

Cet hiver, le FC Barcelone a donc prêté Philippe Coutinho à Aston Villa. Un prêt assorti d’une option d’achat d’environ 35M€, qui pourrait bien être levée à l’avenir…

Cela faisait maintenant plusieurs mois que le FC Barcelone tentait de se débarrasser de Philippe Coutinho. C’est désormais chose faite. En effet, le Brésilien a fait son retour en Premier League, étant prêté à Aston Villa, retrouvant d’ailleurs à cette occasion Steven Gerrard, son ancien capitaine à Liverpool. Coutinho va donc tenter de se relancer à Birmingham, avant pourquoi pas de s’y inscrire sur la durée. En effet, Aston Villa dispose d’une option d’achat, qui serait estimée aux alentours de 35M€.

Coutinho veut la Premier League !