Mercato - Barcelone : Le clan Coutinho livre les coulisses de son départ !

Publié le 11 janvier 2022 à 22h00 par T.M.

Plus en odeur de sainteté au FC Barcelone, Philippe Coutinho va retenter de se relancer avec Aston Villa. Un départ sur lequel s’est confié l’agent du Brésilien.

Recruté par le FC Barcelone pour faire oublier Neymar, Philippe Coutinho n’a jamais répondu aux attentes. Décevant en Catalogne, le Brésilien n’était plus désiré. Cela faisait maintenant plusieurs mois que le Barça cherchait à se débarrasser de son milieu de terrain. La solution a finalement été trouvée durant ce mercato hivernal. Coutinho a enfin quitté le Camp Nou et vient d’atterrir à Aston Villa, où il a été prêté avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison. C’est donc sous les ordres de Steven Gerrard, son ancien coéquipier à Liverpool, qu’il va tenter de se relancer. Une connexion qui a d’ailleurs pesé dans son choix.

« La relation avec Steven était la clé »