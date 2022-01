Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo confronté à un nouvel échec pour ce départ ?

Publié le 13 janvier 2022 à 18h45 par Th.B.

Bien qu’il semble avoir fait savoir en interne qu’il n’accepterait qu’une offre de prêt avec option d’achat pour Sergio Rico cet hiver, Leonardo serait sur le point d’essuyer un revers dans ce dossier puisque Majorque ne proposerait qu’un prêt sans option d’achat.

« Les ventes ? Moi-même j’ai reconnu que je n’étais pas bon dans les ventes. Il n’y a pas trop d’acheteurs aujourd’hui. Dans d’autres clubs également, des joueurs ne jouent pas. C’est normal d’avoir 25 joueurs. Et si un joueur ne marche pas, il n’a pas de marché ». Au cours d’un entretien accordé à Europe 1 courant décembre, Leonardo ne cachait pas ses difficultés quant aux ventes et au fait de dégraisser l’effectif de Mauricio Pochettino. Pourtant, en cette première partie de mercato hivernal, le directeur sportif du PSG a déjà bouclé le départ en prêt de Rafinha et serait susceptible d’en faire de même pour Sergio Rico. En effet, Majorque serait intéressé par le profil du troisième gardien du PSG. Cependant, le club espagnol ne répondrait pas à une condition précise de Leonardo…

Majorque ne proposerait qu’un prêt sans option d’achat pour Sergio Rico…