Mercato - PSG : La presse argentine confirme la tendance pour Mauricio Pochettino !

Publié le 13 janvier 2022 à 20h45 par T.M.

Si Mauricio Pochettino est aujourd’hui l’entraîneur du PSG, tout semble indiquer que l’Argentin s’en ira à la fin de la saison et pourrait rebondir à Manchester United.

Arrivé en janvier 2021 sur le banc du PSG et sous contrat jusqu’en 2023, Mauricio Pochettino pourrait toutefois ne pas s’éterniser dans la capitale française. Régulièrement annoncé sur le départ ces derniers mois, l’Argentin pourrait bien faire ses valises prochainement. Aujourd’hui, Pochettino est vivement critiqué et cela pourrait donc lui coûter son poste au PSG. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, cela avance pour l’arrivée de Zinedine Zidane et dans le même temps, le natif de Murphy semble lui se rapprocher de Manchester United.

Du PSG à Manchester United ?