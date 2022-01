Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a un grand souhait pour son avenir !

Publié le 13 janvier 2022 à 7h45 par Th.B.

Alors que Manchester United garderait un oeil sur la situation de Mauricio Pochettino, l’entraîneur du PSG cultiverait toujours autant le désir de rejoindre les Red Devils.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 9 novembre dernier, Mauricio Pochettino ne fait clairement plus l’unanimité auprès des dirigeants du PSG que ce soit à Paris ou à Doha. Avant que Ralf Rangnick ne soit nommé entraîneur intérimaire de Manchester United après le licenciement d’Ole Gunnar Solskjaer, le nom de Pochettino était annoncé avec insistance à Manchester. Et l’été prochain, le technicien du PSG pourrait quitter le club de la capitale pour s’asseoir sur le banc de Manchester United qui serait son poste de rêve selon Julien Laurens.

« Mauricio Pochettino veut aller à United »