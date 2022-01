Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourinho fixe une énorme condition pour le transfert de Kamara !

Publié le 13 janvier 2022 à 20h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara reste dans le viseur de l'AS Roma qui pourrait même tenter de le recruter cet hiver si Amadou Diawara venait à partir.

L'Olympique de Marseille est confronté à un cas très épineux avec Boubacar Kamara dont le contrat s'achève en prochain. Et pour cause, le jeune marseillais, qui possède l'une des valeurs marchandes les plus importantes de l'effectif de Jorge Sampaoli, ne semble pas disposer à prolonger ce qui pourrait précipiter un départ libre à l'issue de la saison. Conscient de la situation, Pablo Longoria ne ferme pas la porte à un transfert cet hiver afin de récupérer un indemnité de transfert qui pourrait faire du bien aux finances de l'OM.

Kamara à la Roma, si Diawara part

Dans cette optique, plusieurs clubs sont intéressés, mais la perspective d'attirer Boubacar Kamara libre les pousse à attendre la fin de la saison. Néanmoins, l'AS Roma pourrait bien envisager de passer à l'action durant le mois de janvier. Mais José Mourinho, qui va accueillir Sergio Oliveira pour renforcer son entrejeu, ne bougera pas tant qu'il n'y aura pas eu de départ dans ce secteur de jeu. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l'arrivée de Boubacar Kamara à la Roma cet hiver dépendra donc de l'éventuel départ d'Amadou Diawara.