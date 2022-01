Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara se fait tacler pour son avenir !

Publié le 13 janvier 2022 à 4h30 par T.M.

Pas forcément enclin à partir en janvier, Boubacar Kamara se dirige tout droit vers un départ libre en fin de saison. Un choix critiqué par Jean-Pierre Bernès.

Cela fait maintenant de très longs mois que Boubacar Kamara est annoncé sur le départ. Alors que le joueur formé à l’OM aurait pu rapporter une belle somme au club phocéen, il pourrait finalement partir pour 0€. En effet, Kamara est dans sa dernière année de contrat et tout semble indiquer qu’il fera ses valises à la fin de la saison. Alors que Pablo Longoria serait ouvert à le vendre en ce mois de janvier, Boubacar Kamara pourrait ne pas opter pour cette option, préférant attendre qu’il soit libre.

« Ça ne me plait pas »