Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boubacar Kamara pourrait jouer un mauvais tour à Mourinho !

Publié le 17 janvier 2022 à 14h10 par T.M.

En ce mois de janvier, Boubacar Kamara pourrait quitter l’OM pour l’AS Rome. Toutefois, le club emmené par José Mourinho pourrait rencontrer certaines difficultés.

« On m’envoie un peu partout en ce moment…Mais je suis bien entouré, je reste concentré sur le terrain ». Ce dimanche, en marge de la rencontre entre l’OM et le LOSC, Boubacar Kamara a mis les choses au point concernant son avenir. Il n’empêche que les rumeurs sont nombreuses et ce lundi, le Corriere dello Sport assure que l’AS Rome pourrait passer à l’action d’ici la fin du mois de janvier. Une fois qu’Amadou Diawara sera parti, l’opération Kamara sera lancée. Toutefois, elle est loin d’être évidente…

Un problème venu d’Angleterre ?

Comme l’explique le média transalpin, étant donné les bonnes relations entre l’OM et l’AS Rome, un accord ne devrait pas être difficile à trouver pour Boubacar Kamara. Le problème pourrait toutefois venir de l’Angleterre. Manchester United, West Ham et Newcastle seraient également intéressés par le Marseillais. Des intérêts qui pourraient alors servir à Kamara afin de faire monter les enchères et obtenir la meilleure offre. De quoi alors compliquer les plans de l’AS Rome ? A suivre…