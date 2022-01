Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourinho se tient prêt à dégainer pour Boubacar Kamara !

Publié le 17 janvier 2022 à 11h10 par T.M.

Très courtisé, Boubacar Kamara pourrait quitter l’OM d’ici la fin du mois de janvier. Du côté de l’AS Rome, l’offensive serait d’ailleurs en préparation.

En fin de contrat à l’OM, Boubacar Kamara pourra s’en aller librement à l’issue de la saison. A moins qu’il ne soit vendu durant ce mois de janvier pour permettre au club phocéen de récupérer quelques millions d’euros. Face à ces rumeurs, Kamara s’est d’ailleurs expliqué, confiant : « On m’envoie un peu partout en ce moment…Mais je suis bien entouré, je reste concentré sur le terrain. En dehors du terrain, je viens d’avoir mon deuxième enfant et je me concentre sur ma vie de famille. Mes collègues ? On parle pas de ça ! ».

L’AS Rome à l’affût !