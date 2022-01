Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé a une certitude pour son avenir !

Publié le 17 janvier 2022 à 9h00 par Th.B.

Alors que le président Joan Laporta envisagerait de laisser Ousmane Dembélé en tribunes pour la deuxième partie de saison, voire de rompre son contrat, l’ailier du FC Barcelone ne craindrait pas une telle sanction et ce, pour une raison bien précise. Explications.

Après de longues semaines de flou quant à une éventuelle prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé, la tendance actuelle ne laisse pas entendre que le champion du monde tricolore finira par se lier au FC Barcelone pour les années à venir, alors que son contrat arrivera à expiration en juin prochain. De quoi pousser le président Joan Laporta à se pencher sur deux options radicales : rompre le contrat de Dembélé si ce dernier refusait de partir cet hiver après ne pas avoir voulu renouveler son contrat au Barça ou le laisser en tribunes pour le restant de la saison. Cependant, Dembélé ne craindrait pas une telle éventualité.

Dembélé ne craindrait pas le fait de rester en tribunes à cause du Mondial au Qatar !