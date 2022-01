Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a définitivement tranché pour Dembélé !

Publié le 17 janvier 2022 à 6h30 par Th.B.

Alors que Ousmane Dembélé n’a toujours pas prolongé son contrat au FC Barcelone, Xavi Hernandez commencerait à sérieusement perdre patience. Explications.

Bien qu’il soit régulièrement gêné par différentes blessures, Ousmane Dembélé conserve tout de même une très belle cote sur le marché des transferts. De plus, son contrat actuel au FC Barcelone prendra fin à l’issue de la saison et pourrait ne pas être prolongé au vu de la tournure prise par les négociations entre le clan Dembélé et les dirigeants du FC Barcelone. Et pour cause, alors que le Barça traverse une passe financière délicate, Dembélé et ses agents réclameraient 200M€ bruts de salaire sur cinq ans, sans oublier les 20M€ de prime à la signature et 20M€ pour la commission de son agent Moussa Sissoko. Fatigué de ce feuilleton interminable, Xavi Hernandez aurait tranché en coulisse.

Xavi veut que Dembélé quitte le Barça cet hiver !