Mercato - Barcelone : Xavi a sa préférence pour l’avenir d’Ousmane Dembélé !

Publié le 16 janvier 2022 à 20h00 par T.M.

La prolongation d’Ousmane Dembélé étant devenue impossible, le FC Barcelone va devoir prendre une décision pour l’avenir du Français. Xavi aurait d’ailleurs une préférence.

Pour prolonger au FC Barcelone, Ousmane Dembélé réclamerait 200M€ bruts sur 5 ans, 20M€ de prime à la signature ainsi que 20M€ de commissions pour son agent. Des sommes colossales sur lesquelles le club catalan ne peut pas et ne veut pas s’aligner. Entre le Barça et Dembélé, l’heure serait donc à la rupture. Et si un transfert n’était pas possible cet hiver, Joan Laporta pourrait ordonner que le Français passe le reste de la saison en tribunes.

Xavi réclame un départ !