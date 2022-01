Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dénouement imminent dans le feuilleton Dembélé !

Publié le 16 janvier 2022 à 11h30 par Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé se dirige droit vers un départ du FC Barcelone à l’issue de la saison. Le joueur de 24 ans aurait d’ailleurs déjà tranché pour son avenir et le club catalan souhaiterait désormais agir vite pour son avenir en ce mois de janvier.

C’est sans aucun doute l’un des dossiers les plus chauds du FC Barcelone. Depuis de nombreux mois, le club catalan essaye par tous les moyens possibles de trouver un terrain d’entente avec Ousmane Dembélé concernant une éventuelle prolongation, le joueur étant en fin de contrat en juin prochain. Mais pour le moment, il n’y a toujours aucun accord entre les deux parties. Ousmane Dembélé ne bougerait pas de ses positions, malgré l’offre transmise fin décembre par les Blaugrana avec un salaire annuel compris entre 20 et 25M€. Par l’intermédiaire de son agent, Moussa Sissoko, le champion du monde 2018 réclamerait une rémunération de 40M€ par saison, une somme totalement démesurée et inatteignable pour le FC Barcelone. De ce fait, le Barça commencerait à s’impatienter dans les négociations, à l’instar de Xavi qui aurait haussé le ton lors d’un récent entretien avec le joueur comme Foot Mercato a pu le révéler. Le technicien espagnol aurait d’ailleurs posé un ultimatum à Ousmane Dembélé : soit il prolonge aux conditions du FC Barcelone, soit il n’étend pas son contrat et il ne jouera pas du reste de la saison. L’ailier de 24 ans aurait donc fait son choix.

Dembélé ne prolongera pas aux conditions du Barça

Comme l’a rapporté le journaliste Gerard Romero, Ousmane Dembélé aurait informé la direction du Barça qu’il ne prolongera pas aux conditions du club catalan. Cependant, l’international tricolore ne voudrait pas partir en ce mois de janvier, mais en juin prochain lorsqu’il sera libre de tout contrat. Par ailleurs, Ousmane Dembélé considérerait qu'il est l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste et qu’il devrait être payé en tant que tel. Les émoluments que réclamerait l’ancien du Borussia Dortmund seraient inenvisageables pour le FC Barcelone au vu de sa situation économique très délicate. D’ailleurs, pour son prochain contrat, Ousmane Dembélé ne compterait pas revoir ses exigences à la baisse. En effet, l’ailier de 24 ans voudrait percevoir un salaire brut de 200M€ sur cinq ans, soit 40M€ bruts annuels. En plus de cela, le joueur formé au Stade Rennais voudrait toucher une commission de 20M€ ainsi qu’une autre du même montant pour son agent. De son côté, le FC Barcelone aurait quelques doutes quant au fait qu’un autre club puisse se plier aux immenses exigences d’Ousmane Dembélé.

Le Barça va mettre ses menaces à exécution et baisser la clause libératoire de Dembélé