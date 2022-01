Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel joueur de Ligue 1 doit être la priorité de Leonardo ?

Publié le 16 janvier 2022 à 8h00 par La rédaction mis à jour le 16 janvier 2022 à 8h03

En pleine préparation du prochain mercato estival, Leonardo lorgnerait plusieurs joueurs de Ligue 1. Mais selon vous, quelle doit être la priorité du PSG au sein du champion de France ?

À quelques mois de l’ouverture du marché estival, Leonardo multiplie les pistes pour renforcer l’effectif du PSG, et cette année, le directeur sportif parisien pourrait faire ses achats en France. En effet, plusieurs joueurs de Ligue 1 susciteraient l’intérêt du club de la capitale, à commencer par Lucas Paqueta, l’un des chouchous de Leonardo. Après l’avoir fait venir sur le continent européen en 2019, du côté de l’AC Milan, l’actuel dirigeant du PSG voudrait s’attacher les services du joueur de l’OL, encore sous contrat jusqu’en 2025. Mais d’autres joueurs du championnat seraient également appréciés au sein du club parisien.

Paqueta, Fofana, Faivre… Quel joueur de Ligue 1 au PSG ?