Mercato - PSG : Tuchel tente un coup inattendu avec un joueur de Pochettino !

Publié le 16 janvier 2022 à 17h30 par B.C.

Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa reste dans le flou pour son avenir. Alors que plusieurs pistes ont déjà été évoquées pour l’international français, Chelsea serait passé à l’action ces dernières heures.

Cet hiver, Leonardo s’est fixé un objectif clair en souhaitant dégraisser l’effectif de Mauricio Pochettino. Rafinha a déjà trouvé un point de chute en s’engageant du côté de la Real Sociedad, et d’autres joueurs pourraient suivre désormais. Sergio Rico, Mauro Icardi ou encore Layvin Kurzawa sont notamment annoncés sur le départ, et cela pourrait prochainement s’accélérer pour le dernier cité. Le latéral gauche de 29 ans n’entre pas dans les plans du PSG, lui qui n’a disputé que 9 minutes cette saison lors du Trophée des Champions face au LOSC en août dernier. Plusieurs pistes ont ainsi été évoquées pour Layvin Kurzawa, annoncé sur les tablettes de l’Inter, de la Lazio, du Napoli, de Watford ou de l’OL. Mais c’est finalement Chelsea qui pourrait rendre un grand service au PSG.

Chelsea passe à l’action pour Kurzawa, qui souhaite partir