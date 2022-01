Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Rafinha, Leonardo a bouclé un nouveau départ !

Publié le 16 janvier 2022 à 17h10 par D.M.

Jeune joueur du PSG, Kenny Nagera aurait finalement rompu son contrat de prêt avec le SC de Bastia. L'attaquant devrait terminer la saison à Avranches.

Directeur sportif du PSG, Leonardo veut passer un gros coup de balai cet hiver. A la recherche de 100M€ d’ici le prochain mercato estival, le responsable ne s’opposerait pas au départ de certains éléments comme Sergio Rico ou Layvin Kurzawa. Ces dernières semaines, le dirigeant du PSG a également dû gérer un dossier épineux, celui de Kenny Nagera. Prêté initialement jusqu’à la fin de la saison au SC de Bastia, l’attaquant ne rentrait pas dans les plans de Régis Brouard.

Nagera va être prêté à Avranches