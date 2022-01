Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Kurzawa totalement relancé ?

Publié le 16 janvier 2022 à 0h45 par A.C.

Poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa semble avoir la cote à l’étranger, avec son entourage qui aurait proposé ses services à des clubs de Premier League et de Serie A.

Les routes du Paris Saint-Germain et de Layvin Kurzawa devraient se séparer cet hiver. Leonardo a en effet besoin de vendre et le joueur, quasiment pas utilisé par Mauricio Pochettino cette saison, semble avoir tout intérêt à se relancer ailleurs. L’Olympique Lyonnais semblait être une option, mais le faux départ d’Emerson Palmieri aurait définitivement mis un terme aux discussions. Place donc à l’étranger, puisque Foot Mercato a annoncé que l’entourage de Kurzawa aurait notamment contacté Watford ou encore le Napoli ces dernières semaines.

Le Napoli oublie Kurzawa, mais la Lazio...