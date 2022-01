Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace se détache pour ce successeur de Mbappé !

Publié le 15 janvier 2022 à 23h45 par A.C.

Très performant avec la Fiorentina, Dušan Vlahović aurait tapé dans l’œil du Paris Saint-Germain, qui pourrait bien perdre Kylian Mbappé à la fin de la saison.

A seulement 21 ans, il est le meilleur buteur et l'un des attaquant vedette de la Serie A. Le phénomène Dušan Vlahović passionne toute l’Italie et depuis quelques mois cela dépasse les frontières, puisque son nom est évoqué aux quatre coins de l’Europe. Il Corriere dello Sport assure ce samedi que le Serbe serait actuellement suivi par Arsenal et l’Atlético de Madrid, mais également par le Paris Saint-Germain. Dans seulement quelques mois, Leonardo pourrait voir Kylian Mbappé filer vers le Real Madrid et Vlahović pourrait bien aider le PSG à l’oublier.

Le clan Vlahović a rencontré la Juventus