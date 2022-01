Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un danger à 8M€ pour Paulo Dybala ?

Publié le 15 janvier 2022 à 22h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, Paulo Dybala serait dans le collimateur du PSG et de l'Inter, entre autres. Pour prendre les devants sur ce dossier, les Nerazzurri auraient d'ores et déjà préparé un contrat d'environ 8M€ annuels au joyau argentin.

Après avoir recruté Leo Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma pour 0€ l'été dernier, Leonardo ne compterait pas s'arrêter-là. En effet, le directeur sportif du PSG aimerait réitérer cet exploit avec d'autres joueurs de classe mondiale en 2022. En plus de Paul Pogba, qui est en fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Leonardo aurait également inscrit le nom de Paulo Dybala sur ses tablettes. Comme La Pioche , le joyau argentin est dans sa dernière année d'engagement, mais pour sa part c'est avec la Juventus. Toutefois, l'Inter pourrait plomber les plans du PSG concernant Paulo Dybala.

Un contrat de 8M€ attendrait Paulo Dybala à l'Inter