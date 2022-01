Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est déjà fixé pour Paulo Dybala !

Publié le 15 janvier 2022 à 16h30 par A.C.

Pour oublier un potentiel départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain pourrait se tourner vers un autre joueur en fin de contrat, avec Paulo Dybala.

Le 1er juillet 2022 approche à grands pas. Une date qui suscite la crainte du Paris Saint-Germain, qui pourrait bien voir Kylian Mbappé partir à la fin de son contrat. Dès le 1er janvier, l’attaquant peut d’ailleurs négocier avec d’autres clubs, mais la piste Real Madrid semble avoir été mise entre parenthèses, au moins jusqu’à la fin des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Le PSG ne peut toutefois pas attendre Mbappé jusqu’au mois de mars et si Téléfoot a récemment parlé d’une reprise des négociations, on se prépare au pire en coulisses. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com qu’Erling Haaland et Robert Lewandowski sont deux profils très appréciés pour remplacer le Champion du monde tricolore. D’autres pistes sont évoquées, avec également Il Corriere dello Sport qui évoque un intérêt prononcé pour Dušan Vlahović de la Fiorentina. Un nouveau grand nom a toutefois fait surface...

La fin de contrat de Dybala fait saliver le PSG

Il Messaggero cite le Paris Saint-Germain parmi les prétendants à Paulo Dybala, dont le contrat avec la Juventus se termine aussi en juin prochain. Une prolongation est évoquée depuis plusieurs mois déjà et semblait définitivement bouclée, mais de l’autre côté des Alpes on annonce que ce dossier aurait pris une tournure inattendue. La Juve aurait en effet demandé au clan Dybala de finalement revoir à la baisse le précédent accord et de déplacer les nouvelles négociations au printemps. Une brèche dans laquelle le PSG se serait donc engouffré, même si la situation de Dybala semble également avoir alerté l’Inter, l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone.

Aucune rupture entre la Juve et Dybala