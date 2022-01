Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le coup de théâtre prend forme pour Kylian Mbappé !

Publié le 15 janvier 2022 à 14h30 par Arthur Montagne

Alors que la tendance a longtemps été à un départ de Kylian Mbappé, la situation commencerait à évoluer petit-à-petit. Et pour cause, plusieurs médias affirment que les discussions ont repris avec le PSG pour une prolongation de contrat. Le club de la capitale pourrait se résoudre à l'option d'un bail de courte durée.

Depuis plusieurs mois, l'avenir de Kylian Mbappé fait grandement parler, et ce n'est pas près d'évoluer. Et pour cause, l'attaquant français, dont le contrat au PSG s'achève en juin prochain, est libre de discuter avec le club de son choix et même de signer un pré-contrat en vue d'une arrivée libre en fin de saison. Malgré tout, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, qui a offert un choc entre le PSG et le Real Madrid, repousse encore l'échéance. Et pour cause, Kylian Mbappé n'a rien à gagner à s'engager avec le club merengue avant le résultat de cette double confrontation. En effet, s'il signe au Real Madrid avant ce grand rendez-vous, et que l'information fuite, quel que soit le résultat, les supporters de l'un ou l'autre club lui feront des reproches. Malgré tout, les Madrilènes restent confiants. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Florentino Pérez n'envisage pas la saison prochaine sans Kylian Mbappé et n'a absolument pas envisager de plan B à l'attaquant du PSG qui continue à discuter avec son joueur pour tenter de le convaincre de prolonger. Et une solution pourrait bien convenir à tout le monde.

Une prolongation de courte durée est envisagée