Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid met la pression sur Haaland

Publié le 15 janvier 2022 à 12h30 par A.C. mis à jour le 15 janvier 2022 à 12h36

Erling Haaland fait partie des joueurs les plus suivis du moment, avec le Paris Saint-Germain et le Real Madrid qui semblent déterminés à se livrer un duel sans merci.

Ça s’agite autour d’Erling Haaland ! Éblouissant avec le Borussia Dortmund, l’attaquant d’a-peine 21 ans devrait être l’un des gros transferts du prochain mercato estival, avec la moitié de l’Europe qui rêve de le recruter. Cela est le cas du Paris Saint-Germain, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com vise Haaland pour oublier un Kylian Mbappé qui semble destiné à partir à la fin de son contrat. La concurrence espagnole pourrait être très dure à battre. En plus de souffler Mbappé au PSG, les dirigeants du Real Madrid semblent rêver d’un autre gros coup avec le Norvégien... dont l’avenir commence à sérieusement crisper le BvB ! En marge de la rencontre de Bundesliga face à Fribourg ce vendredi (5-1), Haaland a en effet fait une sortie assez surprenante. « Le Borussia Dortmund me pousse à prendre une décision sur certaines choses » a-t-il déclaré, répondant à une question de l’ancien footballeur Jan Aage Fjørtoft. « Mais je veux juste jouer au football. Cela veut probablement dire que je vais bientôt devoir mettre les choses en route. Je n'ai jamais parlé auparavant pour respecter le club ». Suffisant pour alerter le PSG et le Real Madrid, puisque l’avenir de ce dossier colossal semble devoir se décider au cours des prochaines semaines.

« Le Borussia Dortmund a commencé à me mettre beaucoup de pression »

Des nouveaux extraits de cet entretien sont sortis ce samedi matin. Cette fois, Erling Haaland parle ouvertement de pression de la part de son club, évoquant une certaine déception qu’on l’oblige à prendre une décision dès maintenant. « Le Borussia Dortmund a commencé à me mettre beaucoup de pression. Ils veulent que je prenne ma décision maintenant » a déclaré l’actuel troisième buteur de Bundesliga. « Du coup... Oui les choses vont se dérouler maintenant. Même si je voulais juste me concentrer sur le football et y jouer ». La réponse du Borussia Dortmund n’a pas tardé, puisque Hans-Joachim Watzke a confirmé cette sorte d’ultimatum lancé à Haaland. « Il n’y a aucun problème avec Erling » a expliqué le directeur exécutif des Borussen , d’après Ruhr Nachrichten . « Mais il doit aussi être compréhensif de notre situation. On ne peut pas attendre jusqu’à fin mai ».

Le Real Madrid attend qu’Haaland fasse quelque chose