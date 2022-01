Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland reçoit une réponse claire sur son avenir !

Publié le 15 janvier 2022 à 10h45 par P.L.

Si Kylian Mbappé venait à partir en juin prochain, le PSG penserait à Erling Haaland pour assurer sa succession Toutefois, le Borussia Dortmund ne voudrait pas perdre son attaquant et voudrait donc savoir assez rapidement la décision du joueur norvégien.

En fin de contrat à l’issue de la saison, Kylian Mbappé aurait déjà trouvé un accord moral avec le Real Madrid comme le10sport.com vous l’annonçait en exclusivité. La fin commence donc sérieusement à se rapprocher entre le PSG et le numéro 7 parisien. Par conséquent, même si en interne on espère qu’il prolongera avant que son bail n’expire, le club de la capitale prévoirait déjà ses plans pour l’après-Mbappé. Ainsi, le10sport.com vous révélait dès le mois d’août qu’Erling Haaland était l’une des priorités de Leonardo pour remplacer Kylian Mbappé. Toutefois, le Borussia Dortmund ne compterait pas se laisser faire, eux qui ne veulent pas perdre leur grand attaquant de 21 ans (21 buts en 18 matchs toutes compétitions confondues cette saison). De ce fait, le club de la Ruhr se montrerait de plus en plus pressant dans le dossier comme l’a avoué Erling Haaland lui-même : « Le Borussia Dortmund a commencé à me mettre beaucoup de pression. Ils veulent que je prenne ma décision maintenant. Du coup... Oui les choses vont se dérouler maintenant. »

« On ne peut pas attendre jusqu’à fin mai »