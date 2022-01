Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Mbappé et Haaland, le Real Madrid a fait son choix !

Publié le 15 janvier 2022 à 9h15 par A.C.

Les avenirs de Kylian Mbappé et d’Erling Haaland, les deux prodiges du football italien, font énormément parler. Le PSG suit notamment le Norvégien pour pallier le départ du Français en fin de contrat.

Plus le temps passe et plus Kylian Mbappé semble se rapprocher d’un départ. Son contrat avec le Paris Saint-Germain se termine dans seulement quelques mois et si Téléfoot a récemment parlé de négociations relancées, une prolongation semble très compliquée. Le Real Madrid l’attend les bras ouverts et du côté du PSG on se prépare déjà à son départ, puisque comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com Erling Haaland est suivi pour le remplacer. Pourtant, les Madrilènes semblent déterminé à faire d’une pierre deux coups et recruter le prodige norvégien le même été que Mbappé.

Plus Mbappé que Haaland ?