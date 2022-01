Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il miser sur Dybala pour oublier Mbappé ?

Publié le 15 janvier 2022 à 8h00 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du PSG ces dernières années, Paulo Dybala, libre à l’issue de la saison, aurait décidé de ne pas prolonger son bail avec la Juventus. Ce qui pourrait relancer la succession de Kylian Mbappé.

Sous contrat avec le PSG jusqu’à la fin de la saison, Kylian Mbappé se rapproche d’un départ. Ce vendredi, Téléfoot a pourtant annoncé que les discussions étaient toujours en cours entre les deux parties pour une prolongation de courte durée, mais en Espagne, on assure que le Real Madrid reste très confiant concernant la future arrivée du champion du monde tricolore. En effet, comme vous l’a récemment révélé le10sport.com, Florentino Pérez a déjà un accord moral avec Kylian Mbappé, permettant au président merengue d’aborder la situation avec sérénité. Le PSG part donc de loin pour convaincre son attaquant de prolonger, obligeant la direction à se pencher sur sa succession dès maintenant.

Bientôt libre, Paulo Dybala serait surveillé par le PSG