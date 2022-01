Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo place ses pions pour la succession de Mbappé !

Publié le 15 janvier 2022 à 15h45 par A.C.

Alors que Kylian Mbappé s’approche dangereusement d’un départ en fin de contrat, au Paris Saint-Germain on multiplie les pistes pour le remplacer, avec notamment la nouvelle sensation de Serie A.

Les dirigeants du Paris Saint-Germain ne semblent pas avoir espoir. Ce samedi, Téléfoot a annoncé que les négociations autour de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé auraient repris, sans toutefois préciser si un accord peut être trouvé. En tout cas, le PSG se prépare à tous les scénarii et même aux pires, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com que Robert Lewandowski et Erling Haaland sont suivis pour remplacer Mbappé. En Italie on évoque une autre piste avec Dušan Vlahović, qui explose à la Fiorentina et caracole en tête du classement des meilleurs buteurs de Serie A.

Vlahović, c’est du sérieux pour le PSG