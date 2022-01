Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sous pression dans ce dossier chaud ?

Publié le 15 janvier 2022 à 15h15 par A.C.

Abdou Diallo pourrait être l’un des joueurs emmenés à quitter le Paris Saint-Germain cet hiver, avec l'AC Milan qui voudrait faire plier Leonardo.

Nous sommes à la moitié du mercato hivernal et pour le moment Rafinha et Bandiougou Fadiga sont les seuls joueurs à avoir quitté le Paris Saint-Germain. Pourtant, Leonardo a besoin de vendre. L’Équipe comme TF1 ont annoncé que le PSG doit dégraisser son effectif avant la fin du mois de janvier et les potentiels candidats au départ sont nombreux. Abdou Diallo est l’un d’entre eux, même si Mauricio Pochettino a plusieurs fois fait appel à lui en cette première partie de saison. L’AC Milan songerait à lui, mais pour le moment la position de Leonardo semble ferme, puisqu’il réclamerait un transfert pouvant rapporter au moins 25M€ au PSG.

Milan veut gagner le bras de fer avec Leonardo