Mercato - Barcelone : Ce crack de Xavi pose une condition pour son avenir !

Publié le 15 janvier 2022 à 15h00 par P.L.

Misant sur la jeunesse pour se reconstruire, le FC Barcelone voudrait prolonger le contrat de Ronald Araujo. De son côté, le défenseur de 22 ans serait d'accord pour étendre son engagement avec le club catalan à une seule condition.

Traversant l’une des périodes les plus délicates de son histoire, le FC Barcelone mise sur le marché des transferts mais également sur son centre de formation pour se reconstruire. Ainsi, il y a quelques semaines déjà, le club catalan a officialisé les prolongations de Pedri et d’Ansu Fati. À ce sujet, la formation blaugrana ne compterait pas s’arrêter là puisqu’elle aurait pour projet d’étendre les contrats de Gavi et de Ronald Araujo. Ce dernier, qui voit son contrat expirer en juin 2023 et qui ferait l’objet des convoitises du Real Madrid, voudrait rester en Catalogne comme son agent l’annonçait ce vendredi.

Araujo veut voir son salaire augmenter