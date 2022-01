Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tuchel fonce sur cet indésirable de Xavi

Publié le 15 janvier 2022 à 10h30 par A.C.

Xavi continue son grand ménage au FC Barcelone et le prochain candidat au départ ne serait autre que Sergino Dest.

Arrivé sous les indications de Ronald Koeman, il devait devenir le nouveau latéral droit du FC Barcelone. Pourtant, Sergiño Dest ne s’est pas du tout imposé en Catalogne... bien au contraire ! Le Néerlandais fait partie des joueurs les plus critiqué de l’effectif et le départ de Koeman pourrait bien lui être fatal. Plusieurs médias en Espagne assurent que Xavi ne compterait absolument pas sur lui et voudrait même le vendre dès ce mercato hivernal. Le principal intéressé ferait résistance pour le moment, mais plusieurs gros clubs européens seraient sur le coup, comme le Bayern Munich ou encore Chelsea.

Direction Chelsea pour Sergiño Dest