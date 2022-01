Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tuchel prépare un sale coup à Xavi !

Publié le 15 janvier 2022 à 7h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Andreas Christensen aurait alerté le FC Barcelone. Toutefois, les Blues de Thomas Tuchel seraient confiants de pouvoir prolonger leur défenseur central, et ce, parce qu'ils ont déjà un accord verbal avec lui.

En grande difficulté sur le plan financier, le FC Barcelone est contraint de recruter malin et à mini prix. Dans cette optique, Joan Laporta a profité des situations contractuelles de Sergio Agüero, Memphis Depay, Eric Garcia et de Dani Alves pour les recruter librement et gratuitement. Alors qu'Andreas Christensen sera en fin de contrat le 30 juin, le président du Barça voudrait en faire de même avec lui. Toutefois, Thomas Tuchel devrait anéantir ses plans.

Thomas Tuchel y croit dur comme fer pour Andreas Christensen