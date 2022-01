Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Real Madrid prêt à s'attaquer à un crack de Xavi ? La réponse

Publié le 15 janvier 2022 à 9h30 par D.M.

L'agent de Ronald Araujo s'est prononcé sur son avenir au FC Barcelone, mais aussi sur un intérêt supposé du Real Madrid.

Ces dernières semaines, Joan Laporta s’est efforcé de trouver un accord avec ses pépites, considérées comme l’avenir du FC Barcelone. Le président catalan a réussi à s’entendre avec Pedri et Ansu Fati. Gavi et Ronald Araujo sont les deux autres jeunes joueurs, qui pourraient être prolongés dans les prochaines semaines. Mais à en croire la presse catalane, le défenseur uruguayen serait surveillé par le Real Madrid. C’est en tout cas ce qu’a annoncé la radio RKB ce jeudi soir.

« Je n'accorde aucune crédibilité aux rumeurs d'intérêt du Real Madrid »